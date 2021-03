Omicidio Bolzano: trovato il cellulare di Laura Perselli (Di venerdì 19 marzo 2021) Il telefono della donna è stato ritrovato la scorsa domenica mattina nel fiume Isarco. A darne conferma era stata la trasmissione Mattino Cinque. L’iPhone della donna sarebbe stato gettato in quel punto dal figlio Benno, per far credere che i genitori fossero scomparsi in quel punto, per poi gettare i corpi altrove. L’uomo tuttavia fu ripreso dalle telecamere del Comune proprio in quel punto mentre faceva una telefonata al cellulare della madre facendo credere di averla cercata. Intanto gli inquirenti stanno cercando di chiarire la posizione di Benno: Omicidio premeditato o impeto di rabbia? Benno dice sia il secondo, ma per gli inquirenti si tratta di premeditazione. Inquietante il particolare della lidocaina sparita dallo studio dentistico dove Benno era andato a novembre per curare delle carie: cosa doveva ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Il telefono della donna è stato rila scorsa domenica mattina nel fiume Isarco. A darne conferma era stata la trasmissione Mattino Cinque. L’iPhone della donna sarebbe stato gettato in quel punto dal figlio Benno, per far credere che i genitori fossero scomparsi in quel punto, per poi gettare i corpi altrove. L’uomo tuttavia fu ripreso dalle telecamere del Comune proprio in quel punto mentre faceva una telefonata aldella madre facendo credere di averla cercata. Intanto gli inquirenti stanno cercando di chiarire la posizione di Benno:premeditato o impeto di rabbia? Benno dice sia il secondo, ma per gli inquirenti si tratta di premeditazione. Inquietante il particolare della lidocaina sparita dallo studio dentistico dove Benno era andato a novembre per curare delle carie: cosa doveva ...

