Omicidio Agostino, ergastolo per il boss Nino Madonia (Di venerdì 19 marzo 2021) ergastolo per Nino Madonia per l'Omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio. PALERMO – Si è conclusa la prima parte del processo sull'Omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio. A distanza di trentadue anni il giudice Alfredo Montalto ha condannato all'ergastolo Nino Madonia, ritenuto il mandante della morte dell'agente e della consorte. Rinviato a giudizio, invece, Gaetano Scotto. Un processo anche per Francesco Paolo Rizzuto, accusato di aver aiutato i sicari con il suo silenzio ha aiutato gli assassini del poliziotto. Il processo Il processo in Corte d'Assise inizierà il prossimo 26 maggio. Un'occasione per chiarire ...

NicolaMorra63 : Il gup di Palermo Montalto ha condannato all'ergastolo Nino Madonia per il duplice omicidio del poliziotto Nino Ago… - fattoquotidiano : Ergastolo al boss Nino Madonia: dopo 32 anni la sentenza per l’omicidio del poliziotto Nino Agostino e della moglie… - Adnkronos : ++Omicidio poliziotto #Agostino, ergastolo per il boss Nino #Madonia++ - zazoomblog : Omicidio Agostino ergastolo per il boss Nino Madonia - #Omicidio #Agostino #ergastolo #Madonia - benedettofra70 : Uno dei tanti omicidi 'misteriosi' vede forse una luce -