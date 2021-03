Olimpia Milano-Barcellona oggi: orario, tv, programma, streaming Eurolega basket (Di venerdì 19 marzo 2021) Nuovo appuntamento in Eurolega per l’Olimpia Milano, che ospita al Forum di Assago il Barcellona, match valido per la trentesima giornata. La squadra di Ettore Messina è reduce dalla bellissima vittoria a Mosca contro il CSKA e punta a un nuovo colpaccio contro la prima della classe. Quella con il Barcellona è per Milano una partita importantissima, anche se non decisiva, nella corsa ai playoff. Con un successo e i giusti risultati dagli altri campi i ragazzi di Ettore Messina potrebbero staccare già oggi il biglietto per la Top 8, ma da qui alla fine della stagione regolare Milano ha altri match Point a disposizione. Battere gli spagnoli, però, sarebbe sicuramente importante per dare un ulteriore segnale sulle potenzialità di Rodriguez e compagni dopo ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Nuovo appuntamento inper l’, che ospita al Forum di Assago il, match valido per la trentesima giornata. La squadra di Ettore Messina è reduce dalla bellissima vittoria a Mosca contro il CSKA e punta a un nuovo colpaccio contro la prima della classe. Quella con ilè peruna partita importantissima, anche se non decisiva, nella corsa ai playoff. Con un successo e i giusti risultati dagli altri campi i ragazzi di Ettore Messina potrebbero staccare giàil biglietto per la Top 8, ma da qui alla fine della stagione regolareha altri match Point a disposizione. Battere gli spagnoli, però, sarebbe sicuramente importante per dare un ulteriore segnale sulle potenzialità di Rodriguez e compagni dopo ...

Advertising

Eurosport_IT : OLIMPIA, MA QUESTO È UN SOGNO! ???? Milano grandiosa a Mosca: torna a battere il CSKA dopo 11 anni e 10 sconfitte in… - infoitsport : Basket, Eurolega 2021: l'Olimpia Milano sfida il Barcellona, scontro al vertice al Forum - DavideFuma : RT @d_fantini: Baskonia batte in rimonta lo Zenit 79-75 con un parziale di 34-16 nel quarto periodo: alla luce di questo risultato, anche c… - Basketcaffe : RT @d_fantini: Baskonia batte in rimonta lo Zenit 79-75 con un parziale di 34-16 nel quarto periodo: alla luce di questo risultato, anche c… - d_fantini : Baskonia batte in rimonta lo Zenit 79-75 con un parziale di 34-16 nel quarto periodo: alla luce di questo risultato… -