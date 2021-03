Ok al dl Sostegni Draghi | «11 miliardi alle imprese | condono molto limitato Riaprire scuole appena possibile» Sui vaccini | ?«Regioni in ordine sparso | non va bene»

(Di venerdì 19 marzo 2021) Soglia confermata a 5mila euro per le cartelle da stralciare, ma nel periodo 2000-2010, anziché 2015, e tetto di reddito a 30 mila euro

Advertising

StefanoFassina : Qual è il mestiere della Sinistra? Aiutare #Camilla ristoratrice di Ostia a rialzarsi. Se il Decreto #Sostegni si l… - repubblica : Covid, Draghi: 'Farò vaccino Astrazeneca'. E sul dl Sostegni: 'Daremo più soldi a tutti e velocemente' - Agenzia_Ansa : Il dl Sostegni del governo Draghi IL DOCUMENTO #ANSA - sudfuturo : RT @tempoweb: 'Sinistramente uguale al metodo #Conte' #conferenzastampa La bordata di @GiorgiaMeloni a tempo di record - Audry82194065 : RT @Agenzia_Ansa: Il dl Sostegni del governo Draghi IL DOCUMENTO #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni Draghi

... queste le parole didurante la conferenza stampa di presentazione del decreto. Un documento concreto che dunque nulla ha a che fare con i predecessori voluti da Conte. Le nuove ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha dato via libera al dl. Un intervento, ha sottolineato, 'che abbiamo ...Le parole del premier nel corso della conferenza stampa tenuta dopo il Consiglio dei ministri ...Il decreto Sostegni è il primo atto del nuovo governo targato Mario Draghi per il Paese travolto dalla pandemia. Vale 32 ...