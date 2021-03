Oggi l'approvazione del Decreto Sostegni: aiuti per 32 miliardi a scuola, imprese e sanità (Di venerdì 19 marzo 2021) Un grande aiuto per chi in questo anno di pandemia ha dovuto fare i conti con chiusure, ma anche finanziamenti per quegli ambiti messi in ginocchio. Pronti da Oggi indennizzi in tempi rapidi, in media ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 marzo 2021) Un grande aiuto per chi in questo anno di pandemia ha dovuto fare i conti con chiusure, ma anche finanziamenti per quegli ambiti messi in ginocchio. Pronti daindennizzi in tempi rapidi, in media ...

Advertising

Mania48Mania53 : RT @claudio_2022: Oggi è la festa del Papà. Auguri a tutti i Papà del mondo, me compreso. E ricordo che esiste un solo Papà, le fesserie e… - Koiroiro : RT @claudio_2022: Oggi è la festa del Papà. Auguri a tutti i Papà del mondo, me compreso. E ricordo che esiste un solo Papà, le fesserie e… - Lara20838926300 : RT @claudio_2022: Oggi è la festa del Papà. Auguri a tutti i Papà del mondo, me compreso. E ricordo che esiste un solo Papà, le fesserie e… - 8foctdr67 : RT @claudio_2022: Oggi è la festa del Papà. Auguri a tutti i Papà del mondo, me compreso. E ricordo che esiste un solo Papà, le fesserie e… - Adri19510 : RT @claudio_2022: Oggi è la festa del Papà. Auguri a tutti i Papà del mondo, me compreso. E ricordo che esiste un solo Papà, le fesserie e… -