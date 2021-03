Oggi il nuovo monitoraggio Iss, due Regioni rischiano la zona Rossa (Di venerdì 19 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia, il monitoraggio Issa del 19 marzo. Le Regioni che rischiano la zona Rossa e le ultime sull’andamento epidemiologico. Sono due le Regioni che rischiano il passaggio in zona Rossa dal 22 marzo alla luce del monitoraggio Iss del 19. Coronavirus, il monitoraggio Iss del 19 marzo I dati confermano che la situazione epidemiologica in Italia resta ancora preoccupante e che le misure restrittive adottate dal governo ancora non hanno sortito gli effetti sperati. In realtà come preventivato. L’ipotesi è che la situazione possa tornare sotto la soglia di allerta tra la fine del mese di marzo e i primi giorni di Aprile, quando l’Italia dovrebbe progressivamente spostarsi ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 19 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia, ilIssa del 19 marzo. Lechelae le ultime sull’andamento epidemiologico. Sono due lecheil passaggio indal 22 marzo alla luce delIss del 19. Coronavirus, ilIss del 19 marzo I dati confermano che la situazione epidemiologica in Italia resta ancora preoccupante e che le misure restrittive adottate dal governo ancora non hanno sortito gli effetti sperati. In realtà come preventivato. L’ipotesi è che la situazione possa tornare sotto la soglia di allerta tra la fine del mese di marzo e i primi giorni di Aprile, quando l’Italia dovrebbe progressivamente spostarsi ...

Advertising

sbonaccini : Oggi è la Giornata Mondiale del Riciclo per ridurre lo spreco delle risorse. La @RegioneER si avvia a raggiungere… - fattoquotidiano : LA FRASE DI OGGI La guerra della Regione alla Raggi sulle #discariche finisce con l’arresto della dg Tosini, “total… - SkySportMotoGP : ???? Il Team Go Eleven ha presentato oggi il nuovo look della Panigale V4R di @chazdavies7: vi piace? ?? #SkyMotori… - CislNazionale : RT @FIMCislStampa: #CcnlMetalmeccanici, nel massimo rispetto della sicurezza, il Segretario generale della #Fim Cisl Roberto #Benaglia oggi… - AndreD81 : RT @ragazzini_p: Oggi #16marzo ho partecipato al Consiglio nazionale @anteasnazionale nel corso del quale è stato eletto il nuovo vice pres… -