Nuovo stadio San Siro, Sala all’Inter: “Sono preoccupato, voglio sapere chi sarà nostro partner” (Di venerdì 19 marzo 2021) Beppe Sala risponde all’Inter dalle pagine della Gazzetta dello Sport. Il sindaco di Milano, che ieri aveva chiesto chiarimenti ai nerazzurri sull’eventuale ingresso in società di un Nuovo partner, ha incassato la secca replica del presidente Steven Zhang, che in un duro comunicato aveva parlato di “frasi offensive e irrispettose“. Il primo cittadino del capoluogo milanese non ci sta e sulla Rosea in edicola domani, sabato 20 marzo, replica al comunicato del club di cui è tifoso rivendicando la “logica della prudenza” relativamente al progetto del Nuovo stadio di San Siro. “La reazione dell’Inter alle mie parole sul Nuovo San Siro mi ha sorpreso – si legge nell’anticipazione pubblicata da Gazzetta.it – Sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Bepperispondedalle pagine della Gazzetta dello Sport. Il sindaco di Milano, che ieri aveva chiesto chiarimenti ai nerazzurri sull’eventuale ingresso in società di un, ha incassato la secca replica del presidente Steven Zhang, che in un duro comunicato aveva parlato di “frasi offensive e irrispettose“. Il primo cittadino del capoluogo milanese non ci sta e sulla Rosea in edicola domani, sabato 20 marzo, replica al comunicato del club di cui è tifoso rivendicando la “logica della prudenza” relativamente al progetto deldi San. “La reazione dell’Inter alle mie parole sulSanmi ha sorpreso – si legge nell’anticipazione pubblicata da Gazzetta.it –...

