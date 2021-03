Nuovo laboratorio per analisi sensoriale all’Uniud Lab Village a supporto del settore agroalimentare (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Uniud Lab Village, l’area volano per il trasferimento tecnologico dell’Università di Udine, si arricchisce di un ulteriore tassello. Negli spazi dedicati, presso il polo scientifico dei Rizzi in via Sondrio, prende infatti il via l’attività del Nuovo “Labas – laboratorio analisi sensoriale”. La struttura si rivolge a soggetti pubblici e privati che potranno svolgere le analisi sensoriali di prodotti alimentari e beneficiare di un ventaglio completo di servizi a supporto delle diverse esigenze del settore agroalimentare. Il laboratorio rappresenta inoltre uno spazio nel quale verranno condotte attività didattiche di stampo pratico applicativo dei corsi di studio dell’Ateneo. A causa della pandemia, l’inaugurazione ... Leggi su udine20 (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Uniud Lab, l’area volano per il trasferimento tecnologico dell’Università di Udine, si arricchisce di un ulteriore tassello. Negli spazi dedicati, presso il polo scientifico dei Rizzi in via Sondrio, prende infatti il via l’attività del“Labas –”. La struttura si rivolge a soggetti pubblici e privati che potranno svolgere lesensoriali di prodotti alimentari e beneficiare di un ventaglio completo di servizi adelle diverse esigenze del. Ilrappresenta inoltre uno spazio nel quale verranno condotte attività didattiche di stampo pratico applicativo dei corsi di studio dell’Ateneo. A causa della pandemia, l’inaugurazione ...

