Nuovi colori delle regioni dal 22 marzo 2021: cosa cambia (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ attesa come sempre per oggi pomeriggio la riunione tra tecnici e rappresentati delle regioni per l’analisi dei dati raccolti negli ultimi giorni. Per alcune regioni potrebbe essere arrivato il momento di cambiare colore, passando da una zona con maggiori restrizioni a una zona dove si respira più libertà. Ma potrebbero esserci anche altre regioni che dall’arancione, potrebbero passare al rosso. Come sempre i Nuovi colori delle regioni saranno comunicati entro la serata di oggi e poi si cambierà colore dal 22 marzo 2021, di lunedì. Ricordiamo che il 15 marzo tutte le regioni in fascia gialla sono passate in fascia arancione, colore che attualmente regola la vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ attesa come sempre per oggi pomeriggio la riunione tra tecnici e rappresentatiper l’analisi dei dati raccolti negli ultimi giorni. Per alcunepotrebbe essere arrivato il momento dire colore, passando da una zona con maggiori restrizioni a una zona dove si respira più libertà. Ma potrebbero esserci anche altreche dall’arancione, potrebbero passare al rosso. Come sempre isaranno comunicati entro la serata di oggi e poi si cambierà colore dal 22, di lunedì. Ricordiamo che il 15tutte lein fascia gialla sono passate in fascia arancione, colore che attualmente regola la vita ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Colori regioni, nuove zone rosse e arancioni da lunedì? Cosa cambia oggi ?? - yvonnerodrigu37 : RT @Corriere: I nuovi colori delle Regioni attesi per oggi: la Calabria rischia il rosso, dubbi sulla... - a42nno : RT @Corriere: I nuovi colori delle Regioni attesi per oggi: la Calabria rischia il rosso, dubbi sulla... - Corriere : I nuovi colori delle Regioni attesi per oggi: la Calabria rischia il rosso, dubbi sulla... - Gianpergliamici : @LucaMarelli72 I giardini di marzo si vestono di nuovi colori... ?? -