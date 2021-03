Nuove misure, ancora cambi di colore per diverse regioni: Covid, “Situazione peggiora” (Di venerdì 19 marzo 2021) Non arrivano notizie confortanti sulla Situazione Covid in Italia. L’indice RT è rimasto stabile, ma è aumentata l’incidenza dei contagi. Lo ha fatto sapere in un nota l’Istituto Superiore di Sanità che avverte: l’epidemia si sta aggravando e dunque è richiesto “il massimo livello di mitigazione possibile”. Gli ultimi dati disponibili del monitoraggio effettuato dalla cabina di regia sono tutt’altro che rassicuranti. L’indice Rt medio si è attestato all’1,16, ma il problema è che a livello nazionale per ogni 100mila abitanti l’incidenza del contagio ha superato la soglia dei 250 casi settimanali. E nella settimana che va dal 12 al 18 marzo si è arrivati a 264. Sulla base di queste informazioni, come anticipa Il Foglio, il ministero della Salute, venerdì 19 marzo, firmerà e diramerà le Nuove ordinanze che andranno a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Non arrivano notizie confortanti sullain Italia. L’indice RT è rimasto stabile, ma è aumentata l’incidenza dei contagi. Lo ha fatto sapere in un nota l’Istituto Superiore di Sanità che avverte: l’epidemia si sta aggravando e dunque è richiesto “il massimo livello di mitigazione possibile”. Gli ultimi dati disponibili del monitoraggio effettuato dalla cabina di regia sono tutt’altro che rassicuranti. L’indice Rt medio si è attestato all’1,16, ma il problema è che a livello nazionale per ogni 100mila abitanti l’incidenza del contagio ha superato la soglia dei 250 casi settimanali. E nella settimana che va dal 12 al 18 marzo si è arrivati a 264. Sulla base di queste informazioni, come anticipa Il Foglio, il ministero della Salute, venerdì 19 marzo, firmerà e diramerà leordinanze che andranno a ...

