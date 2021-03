Nuoto | Pellegrini | “Futuro? Deciderò dopo Tokyo | la politica non mi attira”

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 marzo 2021) La nuotatrice Federicasi è raccontata alla rivista ‘Grazia‘, toccando vari temi, dal suoi Giochi di2021 alla positività al Covid-19: “Le decisioni più importanti le ho prese in acqua, perciò sceglierò se ritirarmi o meno. Nella mia vita sono caduta tante volte, ma mi sono sempre rialzate e non ho rimpianti. Ogni atleta prosegue con la carriera solo se è consapevole di poter dare ancora qualcosa. A me piace ancora sudare e lavorare duro per ottenere qualcosa, quando arriverà il giorno in cui darò l’addio alle gare non avrò paura – ha spiegato la– Quando non gareggerò più farò l’allenatrice oppure aprirò un’Academy o ancora mi batterò per far sì che questo sport venga considerato come professionista. Mi piacerebbe ...