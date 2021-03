Nuoto | Fabio Scozzoli e Arianna Castiglioni rinunciano agli Assoluti primaverili di Riccione

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 marzo 2021) Non arrivano notizie confortanti sul conto die di, atleti di spicco della Nazionale di. Il romagnolo e la lombarda, infatti, non saranno al via degli, qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 31 marzo al 3 aprile.infatti, sofferente da tempo di un’infiammazione ai gomiti, aveva già saltato i Campionati italiani invernali, sperando che la situazione fosse risolta. Sfortunatamente, come confermato dal suo tecnico Cesare Casella, le sue condizioni sono migliorate non molto tempo fa, essendosi sottoposto anche a una cure specifiche. Pertanto, l’appuntamento per il ranista azzurro è rimandatoEuropei e al Trofeo Settecolli dove cercherà di nuotare ...