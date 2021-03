Norvegia, premier sotto inchiesta: ha violato le norme anti Covid (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Non chiamatela austerità nordica. Il primo ministro della Norvegia, Erna Solberg, è finita sotto inchiesta. L’accusa suona quasi grottesca: ha violato le norme anti Covid imposte dal suo stesso governo. L’indagine nei confronti del premier norvegese è stata avviata dopo che l’emittente pubblica Nrk ha rivelato che Solberg ha organizzato una festa per il suo sessantesimo compleanno. Niente più che un piccolo party in famiglia alla fine di febbraio, ma violando le regole sanitarie vigenti e le raccomandazioni di limitare gli assembramenti. Norvegia, le scuse del premier Inutile dire che nel Paese scandinavo le reazioni alla notizia non sono state propriamente blande. In parole povere una ridda di polemiche ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar – Non chiamatela austerità nordica. Il primo ministro della, Erna Solberg, è finita. L’accusa suona quasi grottesca: haleimposte dal suo stesso governo. L’indagine nei confronti delnorvegese è stata avviata dopo che l’emittente pubblica Nrk ha rivelato che Solberg ha organizzato una festa per il suo sessantesimo compleanno. Niente più che un piccolo party in famiglia alla fine di febbraio, ma violando le regole sanitarie vigenti e le raccomandazioni di limitare gli assembramenti., le scuse delInutile dire che nel Paese scandinavo le reazioni alla notizia non sono state propriamente blande. In parole povere una ridda di polemiche ...

Advertising

PetrazzuoloF : RT @HuffPostItalia: Viola le norme anti covid per festeggiare il compleanno: indagata la premier in Norvegia - GHERARDIMAURO1 : RT @IlPrimatoN: Festa di compleanno per il primo ministro norvegese. Violate le norme da lei stessa imposte. Non chiamatela austerità nordi… - IlPrimatoN : Festa di compleanno per il primo ministro norvegese. Violate le norme da lei stessa imposte. Non chiamatela austeri… - repubblica : Norvegia, indagine sulla premier: festa per i 60 anni in violazione delle norme anti-Covid - Miti_Vigliero : Viola le norme anti covid per festeggiare il compleanno: indagata la premier in Norvegia -