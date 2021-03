Norvegia, la premier Solberg sotto inchiesta per avere violato le norme anti-Coronavirus (Di venerdì 19 marzo 2021) Festa di compleanno sotto la neve in barba alle restrizioni anti-Coronavirus. Finisce nei guai la premier norvegese Erna Solberg, sotto inchiesta della polizia per aver violato le norme sanitarie durante un weekend trascorso in compagnia della sua famiglia nella località sciistica di Geilo a fine febbraio per celebrare i suoi 60 anni, quando il Paese era alle prese con la cosiddetta variante inglese. Ben tredici membri della famiglia della premier avrebbero cenato in un ristorante il 25 febbraio quando era permesso riunirsi al massimo in dieci. Il giorno dopo la premier e altre 13 persone del suo entourage avrebbero cenato nel suo appartamento, contravvenendo nuovamente alle regole ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Festa di compleannola neve in barba alle restrizioni. Finisce nei guai lanorvegese Ernadella polizia per averlesanitarie durante un weekend trascorso in compagnia della sua famiglia nella località sciistica di Geilo a fine febbraio per celebrare i suoi 60 anni, quando il Paese era alle prese con la cosiddetta variante inglese. Ben tredici membri della famiglia dellaavrebbero cenato in un ristorante il 25 febbraio quando era permesso riunirsi al massimo in dieci. Il giorno dopo lae altre 13 persone del suo entourage avrebbero cenato nel suo appartamento, contravvenendo nuovamente alle regole ...

