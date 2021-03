Non solo la siringa Le cause farmaceutiche pensano ai vaccini del futuro | in pillole e spray

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 marzo 2021) Nonil vaccino che passa attraverso le siringhe, nonPfizer e Moderna. Mentre la campagna vaccinale contro il covid avanza con qualche intoppo, diverse casesi stanno portando avanti nello sviluppo di tecnologie meno convenzionali per garantire l’immunizzazione dal coronavirus.nasali, stampante portatile per mRna, vaccino pillola: si tratta di prototipi ancora in fase di studio, che nei piani riusciranno a svolgere lo stesso compito del vaccino. La Stampa li ha raccolti in un elenco.È della società biotecnologica Codagenix, a New York, l’idea di unonasale in grado di immunizzare dal covid. Il vaccino contiene una versione del virus geneticamente modificata, più debole dell’originale, ma riesce comunque a suscitare una risposta immunitaria. Nei test sugli animali ...