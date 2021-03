“Non so come la prenderà…”. Fabrizio Corona, il dolore del suo avvocato: “È un malato psichiatrico, lo capite?” (Di venerdì 19 marzo 2021) Fabrizio Corona continua a essere ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. È piantonato lì da 8 giorni, da quando il tribunale aveva deciso per la revoca ai domiciliari e il trasferimento in carcere. Una sentenza che Fabrizio Corona ha giudicato ingiusta e contro la quale ha inscenato una serie di proteste, dal taglio delle vene allo sciopero della fama. Sulla sua situazione si erano sprecati i commenti. Anche Belen Rodriguez, sua ex storica, aveva voluto dire l sua. Intervistata da Adnkronos era stata chiarissima. ‘Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021)continua a essere ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. È piantonato lì da 8 giorni, da quando il tribunale aveva deciso per la revoca ai domiciliari e il trasferimento in carcere. Una sentenza cheha giudicato ingiusta e contro la quale ha inscenato una serie di proteste, dal taglio delle vene allo sciopero della fama. Sulla sua situazione si erano sprecati i commenti. Anche Belen Rodriguez, sua ex storica, aveva voluto dire l sua. Intervistata da Adnkronos era stata chiarissima. ‘Penso cheabbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. Ci sono dei mafiosi che sono liberi e a lui lo sbattono dentro perché ha fatto una ...

Advertising

borghi_claudio : Scusate, dato che si sono sprecati gli articoli per dimostrare le previsioni sbagliate dell'ing. #Gerli (peraltro N… - TizianaFerrario : Ho preso una multa. La guardo e mi chiedo perché dovrei pagarla come ho sempre fatto visto che i soliti furbetti sa… - borghi_claudio : Non si capisce su che base viene indicato l'ing. #Gerli come designato 'in quota lega' nel CTS. Dato che non lo con… - WestRaymond3 : @cuccurucucuuu Ti capisco perché anche io le prime volte temevo di non sapere come fare, ma poi è passato. Sarà edificante, vedrai ?? - hyunjinrss : il modo in cui sono scoppiata a piangere vedendo tutti gli edit per il suo compleanno, non oso immaginare come star… -