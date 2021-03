"Non dica stupidate", "ce l'hai il coraggio?". Romano sproloquia sul vaccino e fa faccette, Cruciani lo asfalta: rissa da Del Debbio | Video (Di venerdì 19 marzo 2021) Ormai è quasi un format, a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Quale format? Lo scontro tra Giuseppe Cruciani, il conduttore de La Zanzara, e il piddino Andrea Romano, tornati a scornarsi anche nella puntata di giovedì 18 marzo. Tema della contesa, il vaccino contro il coronavirus. O meglio, l'obbligo vaccinale, che non esiste: è stato solo ventilato ma nessuno lo ha proposto in Parlamento. E sul tema, Cruciani ha le idee chiare: "È evidente che, senza essere tecnici e medici, è abbastanza assurdo paragonare il morbillo o la poliomelite al Covid. Sono due cose completamente diverse e i vaccini sono completamente diversi. Non capisco perché attaccate sempre questi infermieri e gente che lavora negli ospedali che non si vuole vaccinare - rimarca ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Ormai è quasi un format, a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Delsu Rete 4. Quale format? Lo scontro tra Giuseppe, il conduttore de La Zanzara, e il piddino Andrea, tornati a scornarsi anche nella puntata di giovedì 18 marzo. Tema della contesa, ilcontro il coronavirus. O meglio, l'obbligo vaccinale, che non esiste: è stato solo ventilato ma nessuno lo ha proposto in Parlamento. E sul tema,ha le idee chiare: "È evidente che, senza essere tecnici e medici, è abbastanza assurdo paragonare il morbillo o la poliomelite al Covid. Sono due cose completamente diverse e i vaccini sono completamente diversi. Non capisco perché attaccate sempre questi infermieri e gente che lavora negli ospedali che non si vuole vaccinare - rimarca ...

