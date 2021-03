“Non ci posso credere!”. I soliti ignoti, Amadeus rimane senza parole: il gesto inaspettato del concorrente (Di venerdì 19 marzo 2021) Una grande puntata quella di giovedì 18 marzo 2021 de I soliti ignoti: il concorrente-detective del giorno è Giorgio Lupano, l’ex volto della soap Il Paradiso delle Signore. Come ogni sera, si gioca per devolvere il montepremi all’Istituto Spallanzani di Roma. Amadeus ha aperto la puntata con un pensiero alle 103mila vittime italiane di covid, nella prima Giornata nazionale della memoria. Poi, inizia l’indagine. Lupano sorprende tutti. Dopo giorni in cui nessuno degli ospiti vip è riuscito a vincere il montepremi, l’attore piemontese indovina una alla volta le identità di tutti gli otto ignoti, arrivando alla fase finale del parente misterioso con la cifra record di 250mila euro. Il padrone di casa, incredulo, commenta: “Non ci credo, hai fatto filotto. Bravissimo”. E c’è da dire che Lupano non delude ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Una grande puntata quella di giovedì 18 marzo 2021 de I: il-detective del giorno è Giorgio Lupano, l’ex volto della soap Il Paradiso delle Signore. Come ogni sera, si gioca per devolvere il montepremi all’Istituto Spallanzani di Roma.ha aperto la puntata con un pensiero alle 103mila vittime italiane di covid, nella prima Giornata nazionale della memoria. Poi, inizia l’indagine. Lupano sorprende tutti. Dopo giorni in cui nessuno degli ospiti vip è riuscito a vincere il montepremi, l’attore piemontese indovina una alla volta le identità di tutti gli otto, arrivando alla fase finale del parente misterioso con la cifra record di 250mila euro. Il padrone di casa, incredulo, commenta: “Non ci credo, hai fatto filotto. Bravissimo”. E c’è da dire che Lupano non delude ...

