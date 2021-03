"Non ci interrompete, non ci inquadrate le scarpe". La nuova etica dell'informazione di Beppe Grillo (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non è più tollerabile che il dibattito sui temi che interessano ai cittadini venga svilito da una sorta di competizione al ribasso dove vince chi urla più forte. Non è più accettabile che le immagini dei servizi e degli ospiti in studio vengano svilite con inquadrature spezzettate e artatamente indirizzate. Non è più ammissibile che l’ospite in trasmissioni televisive (rappresentante politico, esperto, opinionista, ecc) venga continuamente interrotto quando da altri ospiti, quando dal conduttore, quando dalla pubblicità, che determina il livello del programma fomentando la litigiosità ed immolando il rispetto della persona sull’altare dell’audience”. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog, in un post intitolato “L’etica dell’informazione”, in cui chiede “un diverso ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) “Non è più tollerabile che il dibattito sui temi che interessano ai cittadini venga svilito da una sorta di competizione al ribasso dove vince chi urla più forte. Non è più accettabile che le immagini dei servizi e degli ospiti in studio vengano svilite con inquadrature spezzettate e artatamente indirizzate. Non è più ammissibile che l’ospite in trasmissioni televisive (rappresentante politico, esperto, opinionista, ecc) venga continuamente interrotto quando da altri ospiti, quando dal conduttore, quando dalla pubblicità, che determina il livello del programma fomentando la litigiosità ed immolando il rispettoa persona sull’altare’audience”. Lo scrivesul suo blog, in un post intitolato “L’”, in cui chiede “un diverso ...

