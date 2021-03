No Tav | trent’anni di lotte contro la distruzione dell’ambiente

Leggi su ilmanifesto

In quegli 80 chilometri, incastonati tra le montagne, che dividono l'area metropolitana di Torino dalla Francia c'è una storia di resistenza che va avanti da 30 anni. Ed è quellailverso progetto di alta velocità ferroviaria tra Torino e Lione in Val di Susa. Ad opporvisi vi è un movimento popolare, i No Tav, sopravvissuti a governi, cambi di linea (la vecchia Lisbona-Kiev, per dirne uno, è tramontata da tempo) e repressione giudiziaria. Nel mirino delle proteste, che …