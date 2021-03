Nizza-Marsiglia sabato 20 marzo | ore 17 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Tornano Rony Lopes e Atal nei padroni di casa | Sampaoli senza Cuisance e Kamara

Advertising

infobetting : Nizza-Marsiglia (sabato 20 marzo, ore 17): convocati, formazioni ufficiali, quote, - notgiorgiab : programma alternativo alla serie a: 15:30 colonia - borussia dortmund 15:30 bayern monaco - stoccarda 16:15 celta… - sportli26181512 : Ligue 1: alle 13 LIVE Metz-Rennes, poi Nizza-Marsiglia: Dopo l'anticipo del venerdì, con la vittoria del Monaco sul… - Fantacalciok : Nizza – Olympique Marsiglia: dove vedere la diretta live e risultato - Calciodiretta24 : Nizza – Olympique Marsiglia: dove vedere la diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : Nizza Marsiglia

...18.00 Spezia - Cagliari SERIE B 14.00 Frosinone - Lecce Empoli - Virtus Entella Reggiana - Cosenza Vicenza - Pescara 16.00 Monza - Venezia 18.00 SPAL - Cittadella LIGUE 1 17.00...... Rapid Vienna, Molde, Dundalk Gruppo C : Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Hapoel Beer - Sheva,... Salisburgo, Lokomotiv Mosca GRUPPO C Porto, Manchester City, Olimpiacos,GRUPPO E ...Monaco Metz ore 13 Paris SG Lilla ore 17 Lens Lione ore 21 Angers Montpellier sabato ore 13 Bordeaux Strasburgo ore 15 Lorient Brest Nantes Nizza Reims Rennes Nimes St. Etienne ore 17 Marsiglia ...Il pareggio non è ipotesi da scartare. L’effetto Sampaoli potrebbe giovare ancora invece al Marsiglia. Il nuovo allenatore sembra aver dato la scossa. Oggi l’OM gioca a Nizza contro una squadra in ...