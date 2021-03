NFL – I prospetti del draft 2021 | Osa Odighizuwa

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) Nel 2015, il fratello Owa è entrato in NFL con i New York Giants, nel ruolo di defensive end. Osacondivide il suo stesso potenziale e, dopo cinque anni passati alla UCLA, è pronto per entrare nella NFL. Il defensive tackle originario dell’Ohio si è imposto, ben presto, come uno dei pilastri della linea difensiva dei Bruins. Chi è Osa? Campione nazionale di wrestling, Osadimostra di essere molto portato anche per il football. Tra i defensive linemen della classe del 2016, risulta essere il più veloce e ottiene il punteggio migliore nel vertical jump. Tuttavia, la sua stazza non è quella del defensive tackle prototipo e questo gli vale la valutazione di tre stelle. La UCLA, la stessa università in cui ha giocato il fratello Owa, si fa avanti per averlo in squadra e lui accetta ...