Newell's Old Boys, Burgos si presenta: "Le esperienze di Catania e Madrid mi hanno formato"

German Burgos è il nuovo tecnico del Newell's Old Boys. L'ex assistente di Diego Pablo Simeone, soprannominato da tutti 'Mono', ha deciso di accettare l'offerta del club argentino per mettersi alla prova nella Superliga. Le parole dell'ex Atletico Madrid rilasciate nel corso della consueta conferenza stampa di presentazione.

"Tutte le mie esperienze, dall'Atlético Madrid al Catania, al Racing e in altre squadre, si sono rivelate positive. Voglio trasmettere questa energia alla mia squadra. Per quello che riguarda le scelte tattiche, dovranno essere anche i giocatori ad aiutarmi in questo senso. Ma tutti avranno una possibilità".

