Nelle farmacie di Carpi gli assorbenti saranno venduti senza Iva

MODENA – Comprare assorbenti intimi femminili senza pagare l'Iva al 22%. È quello che si potrà fare nelle farmacie comunali di Carpi da lunedì, grazie ad un accordo tra le farmacie e il Comune, che pagherà di tasca propria la differenza economica che non sborseranno i cittadini. Come spiega l'assessora alla Sanità, Tamara Calzolari, il Comune poco prima dell'8 marzo ha avviato una collaborazione con Didasko, la cooperativa che gestisce le farmacie comunali in città, arrivando a questa "iniziativa concreta e simbolica al tempo stesso".

