Nelle farmacie di Carpi assorbenti senza Iva (Di venerdì 19 marzo 2021) A Carpi Nelle farmacie gli assorbenti saranno venduti senza Iva: da lunedì il Comune emiliano pagherà la differenza di prezzo Comprare assorbenti intimi femminili senza pagare l’Iva al 22%. È quello che si potrà fare Nelle farmacie comunali di Carpi da lunedì, grazie ad un accordo tra le farmacie e il Comune, che pagherà di tasca… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 19 marzo 2021) Aglisaranno vendutiIva: da lunedì il Comune emiliano pagherà la differenza di prezzo Comprareintimi femminilipagare l’Iva al 22%. È quello che si potrà farecomunali dida lunedì, grazie ad un accordo tra lee il Comune, che pagherà di tasca… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

rtl1025 : ?? #Vaccini nelle farmacie da parte dei #farmacisti. La somministrazione, sperimentale per il 2021, avverrà con farm… - sgretolatore : @_Claudio_C_ @BrutalDeluxe2 Arcuri probabilmente unica cosa positiva fatta, ma era ovvia. Il vaccino nelle farmacie ci credo quando lo vedo. - _Claudio_C_ : @sgretolatore @BrutalDeluxe2 Non c'è più Arcuri e il vaccino J&J sarà distribuito nelle farmacie cosa che l'odiator… - Agenzia_Dire : Comprare #assorbenti intimi femminili senza pagare l’Iva al 22%. È quello che si potrà fare nelle farmacie comunali… - se_Genepy : @La7tv #tagada diciamo anche che per anziani e vulnerabili usiamo Pfizer? allo stato attuale è obbligatorio pfizer… -