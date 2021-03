Nell'anno del covid, la Finlandia è il paese più felice al mondo. L'Italia sale in classifica (Di venerdì 19 marzo 2021) Per il terzo anno consecutivo la Finlandia è il paese dove si è più felici al mondo. Lo sancisce il World Happiness Report redatto dalla United Nations Sustainable Development Solutions Network in base ai dati del Gallup World Poll. L’Italia guadagna tre posizioni, scalando il 25/o posto. Il Report è supportato da varie organizzazioni, tra le quali, in Italia, per il quinto anno la Fondazione Ernesto Illy e illycaffè. Il Report ha esaminato in particolare le conseguenze del covid-19 stabilendo, sorprendentemente, che non c’è stato un declino del benessere nel mondo.Secondo il Report il posizionamento della Finlandia è da attribuire principalmente alla fiducia della popolazione nei confronti della propria comunità, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Per il terzoconsecutivo laè ildove si è più felici al. Lo sancisce il World Happiness Report redatto dalla United Nations Sustainable Development Solutions Network in base ai dati del Gallup World Poll. L’guadagna tre posizioni, scalando il 25/o posto. Il Report è supportato da varie organizzazioni, tra le quali, in, per il quintola Fondazione Ernesto Illy e illycaffè. Il Report ha esaminato in particolare le conseguenze del-19 stabilendo, sorprendentemente, che non c’è stato un declino del benessere nel.Secondo il Report il posizionamento dellaè da attribuire principalmente alla fiducia della popolazione nei confronti della propria comunità, ...

