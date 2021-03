Nel lockdown non si fanno più figli; anziana disabile massacrata dai vicini di casa | ANTEPRIMA (Di venerdì 19 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La notizia di apertura della nuova edizione de “il notiziario” riguarda la statistica: il primo lockdown nelle nostra zona non ha portato nuove nascite come forse qualcuno poteva sperare, anzi. A nove mesi di distanza dall’inizio della prima chiusura totale, con l’obbligo di stare a casa sono nati molti meno bambini che negli anni precedenti, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Nel lockdown non si fanno più figli; anziana disabile massacrata dai ... Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 19 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La notizia di apertura della nuova edizione de “il notiziario” riguarda la statistica: il primonelle nostra zona non ha portato nuove nascite come forse qualcuno poteva sperare, anzi. A nove mesi di distanza dall’inizio della prima chiusura totale, con l’obbligo di stare asono nati molti meno bambini che negli anni precedenti, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Nelnon sipiùdai ...

Advertising

borghi_claudio : Nel caso qualcuno non avesse ancora capito non sono d'accordo sulla #zonarossa, penso che i lockdown non servano, p… - IsabellaRauti : #Lockdown #DecretoLegge invece che #DPcm,preavviso 48h invece che 24.Tutta qui la differenza ?!Attendiamo ancora il… - mlpedo1 : @matteosalvinimi E’ triste vedere che nulla è cambiato su immigrazione, situazione medica, ecc... nonostante vs dic… - Homers_howl : RT @bastalockdown: Due giorni fa è entrato nel nuovo CTS Alberto #Gerli, che ha fatto più volte dichiarazioni critiche nei confronti dei #l… - ilNotiziarioInd : Nel lockdown non si fanno più figli; anziana disabile massacrata dai vicini di casa | ANTEPRIMA -