Nel Brasile di Bolsonaro il professore 'fan' dell'elettroshock diventa capo dell'ufficio di salute mentale (Di venerdì 19 marzo 2021) L'ultimo atto dell'ex ministro della salute brasiliano, Eduardo Pazuello, il 3° ministro della salute defenestrato in un anno dal presidente Bolsonaro, ha assegnato il ruolo di nuovo coordinatore ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 marzo 2021) L'ultimo atto'ex ministrobrasiliano, Eduardo Pazuello, il 3° ministrodefenestrato in un anno dal presidente, ha assegnato il ruolo di nuovo coordinatore ...

Advertising

amnestyitalia : #Brasile Oggi #12marzo consegneremo al governatore e al procuratore generale dello stato di Rio de Janeiro oltre un… - nbisogni : RT @CgilFirenze: Firenze, su richiesta della Cgil, intitola l’altana delle Oblate a #MarielleFranco, attivista carioca per i diritti dei pi… - albese5 : @augustociardi75 No, mo sono felice che ho beccato l'Ajax e - se magari pure passo - c'è lo United. Che sfortuna ch… - vans6971 : RT @galatacla: PARADOSSI DI UNA POLITICA MALATA In Mexico le vittime #COVID19 sono quasi 196mila: 3°dato al mondo dopo Usa e Brasile. Nel… - Atriiide : RT @CgilFirenze: Firenze, su richiesta della Cgil, intitola l’altana delle Oblate a #MarielleFranco, attivista carioca per i diritti dei pi… -