NBA, Gallinari fa il vaccino anti-Covid: “Importante credere nei suoi benefici” (Di sabato 20 marzo 2021) “Ieri sera alla State Farm Arena ho ricevuto la prima dose del vaccino per il Covid. E’ Importante credere nei benefici del vaccino per proteggere tutti noi ed i nostri cari. Fra qualche settimana riceverò la seconda dose e non vedo l’ora di iniziare un nuovo capitolo della nostra vita“. Così Danilo Gallinari sul suo profilo Instagram. Il giocatore degli Atlanta Hawks scende in campo per sostenere la vaccinazione in un momento di scetticismo diffuso dopo la sospensione momentanea del vaccino AstraZeneca dopo alcune morti sospette. Un sospetto subito fugato dall’Ema, che ha dato il via libera al vaccino anglo-svedese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) “Ieri sera alla State Farm Arena ho ricevuto la prima dose delper il. E’neidelper proteggere tutti noi ed i nostri cari. Fra qualche settimana riceverò la seconda dose e non vedo l’ora di iniziare un nuovo capitolo della nostra vita“. Così Danilosul suo profilo Instagram. Il giocatore degli Atlanta Hawks scende in campo per sostenere la vaccinazione in un momento di scetticismo diffuso dopo la sospensione momentanea delAstraZeneca dopo alcune morti sospette. Un sospetto subito fugato dall’Ema, che ha dato il via libera alanglo-svedese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo ...

