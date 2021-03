NBA 2021, i risultati della notte (19 marzo): vittorie a sorpresa per Washington e Minnesota, Lakers ok (Di venerdì 19 marzo 2021) Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Non sono mancate le emozioni e le sorprese, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Il primo risultato sorprendente della notte giunge da Washington, dove i Wizards stendono gli Utah Jazz per 131-122. I capitolini pongono fine a una serie di cinque ko di fila, mentre la squadra di Quin Snyder conferma il momento non particolarmente positivo. In cattedra Bradley Beal, top scorer con 43 punti, e Russell Westbrook, in tripla doppia con 35 punti, 15 rimbalzi e 13 assist; agli ospiti non bastano i 42 punti di Donovan Mitchell e i 34 di Joe Ingles (career high per lui). Un’altra sconfitta clamorosa è quella dei Phoenix Suns, che si arrendono ai Minnesota Timberwolves per 119-123. Successo in ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Nellaappena trascorsa si sono disputate sei partite valevoli per la stagione NBA 2020-. Non sono mancate le emozioni e le sorprese, andiamo a riepilogare quanto accaduto. Il primo risultato sorprendentegiunge da, dove i Wizards stendono gli Utah Jazz per 131-122. I capitolini pongono fine a una serie di cinque ko di fila, mentre la squadra di Quin Snyder conferma il momento non particolarmente positivo. In cattedra Bradley Beal, top scorer con 43 punti, e Russell Westbrook, in tripla doppia con 35 punti, 15 rimbalzi e 13 assist; agli ospiti non bastano i 42 punti di Donovan Mitchell e i 34 di Joe Ingles (career high per lui). Un’altra sconfitta clamorosa è quella dei Phoenix Suns, che si arrendono aiTimberwolves per 119-123. Successo in ...

