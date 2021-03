Nazionale, i convocati di Mancini: 38 calciatori a disposizione per le prossime sfide, l’elenco (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Italia è pronta a tornare in campo, la squadra di Mancini sarà chiamata dalle sfide delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Tanti impegni per gli azzurri: giovedì 25 marzo Italia-Irlanda del Nord (Stadio ‘Tardini’ di Parma), domenica 28 marzo Bulgaria-Italia (Stadio ‘Vasil Levski’ di Sofia) e mercoledì 31 marzo Lituania-Italia (Stadio LFF di Vilnius). Il Ct Roberto Mancini ha convocato 38 calciatori: prima chiamata per il difensore dell’Atalanta Toloi, presente anche il centrocampista dello Spezia Ricci. convocati anche i calciatori dell’Inter Bastoni, Barella e Sensi, in attesa di novità sanitarie dopo il focolaio scoppiato al club nerazzurro. Nazionale, i convocati di Mancini Foto di Alessandro Di Marco / AnsaPortieri: ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Italia è pronta a tornare in campo, la squadra disarà chiamata dalledelle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Tanti impegni per gli azzurri: giovedì 25 marzo Italia-Irlanda del Nord (Stadio ‘Tardini’ di Parma), domenica 28 marzo Bulgaria-Italia (Stadio ‘Vasil Levski’ di Sofia) e mercoledì 31 marzo Lituania-Italia (Stadio LFF di Vilnius). Il Ct Robertoha convocato 38: prima chiamata per il difensore dell’Atalanta Toloi, presente anche il centrocampista dello Spezia Ricci.anche idell’Inter Bastoni, Barella e Sensi, in attesa di novità sanitarie dopo il focolaio scoppiato al club nerazzurro., idiFoto di Alessandro Di Marco / AnsaPortieri: ...

