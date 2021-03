Naufragio nel Mediterraneo. «Ci sono decine di morti» (Di sabato 20 marzo 2021) C’è stato un Naufragio nel Mediterraneo centrale di cui non sono ancora chiari i contorni. È avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, circa 10 miglia a nord della città libica di Zuwara. L’unica informazione ufficiale è quella riferita da fonti dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) al giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura giovedì sera: 30 persone sarebbero state soccorse, 6 avrebbero perso la vita, mentre il totale dei migranti a bordo non è precisato. I numeri della tragedia, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 20 marzo 2021) C’è stato unnelcentrale di cui nonancora chiari i contorni. È avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, circa 10 miglia a nord della città libica di Zuwara. L’unica informazione ufficiale è quella riferita da fonti dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) al giornalista di Radio Radicale Sergio Scandura giovedì sera: 30 persone sarebbero state soccorse, 6 avrebbero perso la vita, mentre il totale dei migranti a bordo non è precisato. I numeri della tragedia, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

