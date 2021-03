NASCAR | 500 miglia da vivere tra i ‘bumps’ di Atlanta

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo l’appuntamento nello short-track di Phoenix e le tante sorprese da Daytona ad oggi, laCup Series si sposta nello Stato della Georgia per la prima delle due prove che si terranno all’Motor Speedway. La novità del 2021 è infatti il ritorno del doppio round in questo speciale ovale, evento che non di disputa dal lontano 2011. Il tracciato di questo week-end sarà il terzo catino da un miglio e mezzo del campionato. Advi sono quattro curve con una pendenza costante di 24°, caratteristica che non abbiamo trovato fino ad ora. L’insidia principale sta però nell’asfalto, uno dei più sconnessi ed abrasivi del calendario. La strategia potrebbe dunque rivelarsi fondamentale in un circuito che negli ultimi anni ha visto due uomini nettamente superiori alla concorrenza: Kevin Harvick (Haas #4) e Brad Keselowski (Penske ...