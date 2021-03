Napoli, si punta ad alleggerire il monte ingaggi con l’addio dei big: ai saluti Koulibaly, Ruiz e anche Mertens (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Napoli farà fronte alla crisi degli introiti alleggerendo drasticamente il monte ingaggi dei giocatori dai contratti più dispendiosi. Non una vera e propria diaspora ma un intervento mirato verso quei giocatori il cui rendimento non giustifica più lo sforzo economico della società. I nomi più gettonati per l’addio sono quelli di Kalidou Koulibaly, Fabian L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Ilfarà fronte alla crisi degli introiti alleggerendo drasticamente ildei giocatori dai contratti più dispendiosi. Non una vera e propria diaspora ma un intervento mirato verso quei giocatori il cui rendimento non giustifica più lo sforzo economico della società. I nomi più gettonati persono quelli di Kalidou, Fabian L'articolo

Advertising

cn1926it : #Martino: “#Atalanta e #Napoli hanno qualcosa in più, la #Roma punta all’Europa” - cn1926it : Verso #RomaNapoli, #Gattuso ha sciolto le riserve per il ruolo di prima punta – Radio Marte - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Gazzetta – Napoli, Gattuso punta su Zielinski: è l’uomo giusto per… - pasqualedelgiu : @zzalaaa Ma ora sono solo voci di mercato la Roma ha già detto decine di volte che non vuole vendere veretout. Ora… - ContropiedeA : Un 19enne, è una prima punta velocissima e molto tecnica che piace tanto al Napoli -