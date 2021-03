Napoli, riceve entrambe le dosi di vaccino, dopo 37 giorni è positivo al Covid (Di venerdì 19 marzo 2021) Succede a Napoli. Un uomo poco più che trentenne è risultato positivo al Covid pur avendo già ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Aveva già ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti Covid – il Biontech- Pfizer per la precisione – eppure dopo trentasette giorni il 32enne Daniele Madelfini è risultato positivo al Covid. L’uomo – un sanitario di Napoli – non poteva avere già il virus al momento in cui gli è stato somministrato il farmaco: il Covid- 19, infatti, ha un tempo d’incubazione decisamente minore di trentasette giorni. In base ai successivi accertamenti – riferisce Il ... Leggi su formatonews (Di venerdì 19 marzo 2021) Succede a. Un uomo poco più che trentenne è risultatoalpur avendo già ricevutoledi. Aveva già ricevutoledelanti– il Biontech- Pfizer per la precisione – eppuretrentasetteil 32enne Daniele Madelfini è risultatoal. L’uomo – un sanitario di– non poteva avere già il virus al momento in cui gli è stato somministrato il farmaco: il- 19, infatti, ha un tempo d’incubazione decisamente minore di trentasette. In base ai successivi accertamenti – riferisce Il ...

