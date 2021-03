Napoli | Renica contro Van Basten | Proprio il Milan parla di furti?

(Di venerdì 19 marzo 2021)- "Le parole di Van? Non accetto lezioni da loro. Non dovrebberore di furto loro che a Bergamo rubarono una Coppa Italia " . E' la dura replica, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ...

E' la dura replica, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dell'ex difensore azzurro Alessandroalle dichiarazioni dell'attacante ex MIlan Marco Van Basten in merito allo scudetto del: ...Secondo l'ex calciatore del, Alessandroil 'paga g li eccessi della piazza, la società ha fatto ragionare più di pancia che di testa . Gattuso merita di andare in Champions alla ...L'ex difensore azzurro: "Loro a Bergamo rubarono una Coppa Italia. Ne hanno combinate di cotte e di crude ma avevano il potere dei Media" ...Alessandro Renica ha risposto a Marco Van Basten sulle accuse dello scudetto del 1990: 'Il Milan ha fatto di peggio quegli anni'.