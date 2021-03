Napoli. Morta dopo Astrazeneca, legale famiglia: “Vogliamo giustizia” (Di venerdì 19 marzo 2021) NAPOLI – “Vogliamo giustizia perché vogliamo capire le motivazioni per cui è morta questa donna. Viene detto che il vaccino Astrazeneca è sicuro solo perché ci sono più rischi che benefici. Delle persone sono morte, tutte con la stessa patologia, non può essere una coincidenza”. A dirlo è Nicola Barbatelli, legale della famiglia di Sonia Battaglia, la 54enne di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) deceduta ieri dopo giorni di ricovero nella terapia intensiva dell’ospedale del Mare. Il 1 marzo le era stato somministrato un vaccino del lotto ABV 5811 di Astrazeneca. Sul caso indaga ora la procura di Nola e lunedì sarà conferito l’incarico per lo svolgimento dell’autopsia. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) NAPOLI – “Vogliamo giustizia perché vogliamo capire le motivazioni per cui è morta questa donna. Viene detto che il vaccino Astrazeneca è sicuro solo perché ci sono più rischi che benefici. Delle persone sono morte, tutte con la stessa patologia, non può essere una coincidenza”. A dirlo è Nicola Barbatelli, legale della famiglia di Sonia Battaglia, la 54enne di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) deceduta ieri dopo giorni di ricovero nella terapia intensiva dell’ospedale del Mare. Il 1 marzo le era stato somministrato un vaccino del lotto ABV 5811 di Astrazeneca. Sul caso indaga ora la procura di Nola e lunedì sarà conferito l’incarico per lo svolgimento dell’autopsia.

Advertising

Giorgiolaporta : Donna di 37 anni di #Gela in gravi condizioni dopo il #vaccino #Astrazeneca. Ma tranquilli è tutto un caso, anzi è… - Agenzia_Ansa : A Napoli una donna è morta dopo essere stata accoltellata dal compagno #ANSA - TgLa7 : #Femminicidio: colpita con 12 coltellate dal compagno, morta donna a Napoli - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: +++ Covid, donna vaccinata a Napoli è morta: Sonia non ce l'ha fatta, or... - laperlaneranera : +++ Covid, donna vaccinata a Napoli è morta: Sonia non ce l'ha fatta, or... -