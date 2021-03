Napoli | Meret addio senza Champions | destinazione inglese per il portiere

(Di venerdì 19 marzo 2021) Calciomercato: in caso di mancata qualificazione inLeague,potrebbe direagli azzurri Ilcomincia a pianificare il futuro e lo fa pensando anche all’ipotesi di mancata qualificazione alla prossimaLeague. Come riportato dal Corriere dello Sport,Europa che conta gli azzurri opererebbero anche sul fronte uscite. E tra i partenti potrebbe esserci Alex. E ilpotrebbe addirittura lasciare la Serie A per trasferirsi in Inghilterra. Tra i suoi estimatori c’è infatti l’Everton di Carlo Ancelotti, che ha allenatoproprio ai tempi in cui sedeva sulla panchina del. Leggi su Calcionews24.com

Calciomercato: in caso di mancata qualificazione in Champions League,potrebbe dire addio agli ..., anchepotrebbe dire addio senza la qualificazione Champions: ecco chi potrebbe accogliere il classe '97.Inutile girarci intorno. L'ennesima uscita di Van Basten, fra l'altro piena di inesattezze, contro il Napoli ha trovato ancora una volta terreno fertile in una città ma soprattutto un ...In caso di mancato guadagno dei 50 milioni che garantirebbe la Champions, De Laurentiis dovrebbe fare una rivoluzione in casa Napoli, ma non un ridimensionamento per la squadra. Ovviamente l’obiettivo ...