Napoli, assalto all’ospedale del Mare dopo paziente morto: familiari prendono a calci porte e muri (Di venerdì 19 marzo 2021) Napoli. Momenti di tensione si sono vissuti all’ospedale del Mare. A seguito del decesso di un paziente, i familiari hanno inveito contro i medici e guardie giurate e poi hanno preso a calci e pugni porte e muri della struttura sanitaria. Napoli, assalto all’ospedale del Mare dopo paziente morto: familiari prendono a calci porte e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 19 marzo 2021). Momenti di tensione si sono vissutidel. A seguito del decesso di un, ihanno inveito contro i medici e guardie giurate e poi hanno preso ae pugnidella struttura sanitaria.dele L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

MCalcioNews : #Calciomercato #Napoli, in estate nuovo assalto a #Veretout - MomentiCalcio : Napoli, Giuntoli pensa già al mercato futuro: in estate pronto un nuovo assalto al vecchio pupillo Veretout - sportli26181512 : Milan, tre buone notizie per Pioli. Domani in Europa: assalto ai quarti di finale: Il Milan dopo aver incassato la… - RaffaeleDeSa : RT @persemprecalcio: ?? Il #Napoli di #Gattuso sta risalendo la china dopo un pessimo periodo: vediamo i punti di forza e quelli deboli per… - persemprecalcio : ?? Il #Napoli di #Gattuso sta risalendo la china dopo un pessimo periodo: vediamo i punti di forza e quelli deboli… -