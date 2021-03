“Musica leggerissima” un antidepressivo?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) “” unche parla di depressione? Ma come è possibile? Cosa ne pensano Colapesce e DiMartino? Scopriamo cosa dicono i due cantautori e come può una canzone risultare l’opposto di quello che dice. “di massa? Colapesce e DiMartino hanno portato sul palco di Sanremo 2021 “” una canzone che ha riscosso moltissimo successo tanto che vediamo tutti, grandi e piccini, ballarla con quei passetti che vediamo nel video. Una settimana fa, i social si riempivano di brevi montaggi video in cui “” veniva sovrapposta con entusiasmo infantile a qualunque scena di ballo. Nel frattempo la canzone ...