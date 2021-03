‘Musica leggerissima’ è già un successo | Colapesce e Dimartino se lo meritano tutto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dal primo momento in cui ho ascoltato Musica leggerissima la prima sera a Sanremo, lo scorso 2 marzo, ne sono rimasta ossessionata. Era grande la sorpresa di trovare i miei amatilì, tra i big, per giunta insieme e con un pezzo bomba. Perché bomba era, lo scrissi subito sui social, e non sbagliavo, visto l’effetto detonatore che ha provocato, raccogliendo via via nei giorniilpossibile, cosa che forse ha stupito più noi, che da anni seguiamo i due cantautori siciliani che la squadra che ha reso possibilequesto. Ricordo Lorenzo Urciullo () dai tempi di Myspace, quando entrambi, come tanti, muovevamo i primi passi nella rivoluzione, cominciata con quella piattaforma, che di lì a poco avrebbe cambiato le leggi del mercato discografico. ...