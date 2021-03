Musica dal vivo, MiC: “Aiuti entro fine marzo 2021” (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Ministero della Cultura (MiC) risponde all’appello di La Musica che Gira indicando una scadenza per l’arrivo degli Aiuti. La risposta del MiC Nella nota diffusa oggi, giovedì 18 marzo, La Musica che Gira, il gruppo di coordinamento composto da lavoratori, artisti, imprenditori e professionisti della Musica dal vivo, ha riferito la risposta del Ministero della Cultura alla protesta di ieri, del 17 marzo. “Il MiC ha comunicato stamattina il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibili sui capitoli di bilancio delle Direzioni Generali del Ministero della Cultura le risorse necessarie per l’erogazione dei contributi previsti dall’emergenza sanitaria. I beneficiari verranno ristorati come da dati forniti dal Ministero della ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Ministero della Cultura (MiC) risponde all’appello di Lache Gira indicando una scadenza per l’arrivo degli. La risposta del MiC Nella nota diffusa oggi, giovedì 18, Lache Gira, il gruppo di coordinamento composto da lavoratori, artisti, imprenditori e professionisti delladal, ha riferito la risposta del Ministero della Cultura alla protesta di ieri, del 17. “Il MiC ha comunicato stamattina il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibili sui capitoli di bilancio delle Direzioni Generali del Ministero della Cultura le risorse necessarie per l’erogazione dei contributi previsti dall’emergenza sanitaria. I beneficiari verranno ristorati come da dati forniti dal Ministero della ...

