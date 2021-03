Musetti | La miglior partita della mia vita | emozione incredibile

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il tennista di Carrara non si ferma più e centra l'ennesima impresa, battendo ad Acapulco il n.16 ATP, il bulgaro Grigor Dimitrov, e volando in semifinale

Il 19enne azzurro Lorenzo #Musetti batte anche il favorito #Dimitrov e vola in semifinale

Corriere dello Sport.it

Il tennista di Carrara non si ferma più e centra l'ennesima impresa, battendo ad Acapulco il n.16 ATP, il bulgaro Grigor Dimitrov, e volando in semifinaleIl 19enne toscano: "Orgoglioso di me stesso, ma ora lavorerò ancora di più". Lorenzocompie l'impresa all'"Abierto Mexicano Telcel", torneo di Atp 500 che si sta svolgendo ad ...stata la...Continua la straordinaria cavalcata del giovane talento del tennis italiano Lorenzo Musetti. L'azzurro, classe 2002 di Carrara, ha conquistato stanotte la sua prima semifinale in un torneo Atp 500 ad ...Lorenzo Musetti è raggiante dopo il successo su Dimitrov, che lo manda anche in top 100: “Ho dovuto fare i miracoli per entrarci, con il ranking congelato!”. Ora Tsitsipas: “Non è finita, avrò le mie ...