Muore un anziano, la famiglia entra urlando in ospedale e cerca il primario (Di venerdì 19 marzo 2021) Il nonno Muore durante il ricovero a Napoli, ed i familiari assalgono la struttura “L’ospedale del Mare è la vergogna di Napoli”. Si sono ripresi con i telefonini durante l’assalto i familiari di un anziano signore che è deceduto mentre era ricoverato all’ospedale del Mare di Ponticelli, nella periferia Est di Napoli. A quanto emerge L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 marzo 2021) Il nonnodurante il ricovero a Napoli, ed i familiari assalgono la struttura “L’del Mare è la vergogna di Napoli”. Si sono ripresi con i telefonini durante l’assalto i familiari di unsignore che è deceduto mentre era ricoverato all’del Mare di Ponticelli, nella periferia Est di Napoli. A quanto emerge L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

AnnalisaChirico : È possibile che a metà marzo in Italia metà degli over 80 non siano stati ancora vaccinati? Che cosa aspettiamo? Do… - annamariamoscar : Muore anziano ricoverato, parenti girano video mentre assaltano Ospedale del Mare - frabarraco : RT @Gianluc54410558: Muore anziano ricoverato, parenti girano video mentre assaltano Ospedale del Mare via @fanpage - alessia40112690 : RT @osamundR: Anziano muore senza un perché. Parenti perdono la testa?? - aranciaverde : RT @Gianluc54410558: Muore anziano ricoverato, parenti girano video mentre assaltano Ospedale del Mare via @fanpage -