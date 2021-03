Muffin con farina di farro e mandorle | il dolcetto della buonanotte

(Di venerdì 19 marzo 2021) Preparazione: 5 minutiCottura: 30 minutiCalorie: 63 Kcal aINGREDIENTI PER 12:200 g didi50 g didi80 g didi castagne80 g di zucchero integrale (tipo mascobado) 120 g di albumi 250 g di yogurt bianco al naturale (senza zuccheri aggiunti) 1 bustina di lievito per dolci Procedimento Prendete 2 ciotole: in una mescolate le farine con lo zucchero e il lievito, nell’altra gli ingredienti liquidi, lo yogurt con gli albumi. Aggiungete gli ingredienti liquidi a quelli secchi e mescolate velocemente con una frusta, giusto il tempo di sciogliere i grumi. Riempite le formine perper 2?3 e fate cuocere in forno preriscaldato a 180 °C per 30 minuti. Segreto / Consiglio Come il latte e i suoi ...

