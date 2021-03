Mourinho eliminato senza rancore: va nello spogliatoio della Dinamo per applaudire gli avversari – Il video (Di venerdì 19 marzo 2021) Un gesto da gentiluomo, per i suoi fan. Una mossa per distogliere le attenzioni dall’eliminazione del Tottenham dalla Uefa Europa League. Comunque sia interpretato, José Mourinho si è reso protagonista di un gesto fuori dal comune, entrando negli spogliatoi della Dinamo Zagabria per complimentarsi con i calciatori che a sorpresa hanno eliminato gli Hotspurs dalla competizione dopo una clamorosa rimonta. I londinesi allenati dal tecnico portoghese, infatti, avevano superato la squadra croata in casa per 2-0. Al ritorno a Zagabria, però, le sorti della qualificazione sono state ribaltate e così lo Special One ha applaudito gli avversari venendo ripreso in un video che ha ricevuto migliaia di condivisioni sui social. March 19, 2021 video: ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021) Un gesto da gentiluomo, per i suoi fan. Una mossa per distogliere le attenzioni dall’eliminazione del Tottenham dalla Uefa Europa League. Comunque sia interpretato, Josési è reso protagonista di un gesto fuori dal comune, entrando negli spogliatoiZagabria per complimentarsi con i calciatori che a sorpresa hannogli Hotspurs dalla competizione dopo una clamorosa rimonta. I londinesi allenati dal tecnico portoghese, infatti, avevano superato la squadra croata in casa per 2-0. Al ritorno a Zagabria, però, le sortiqualificazione sono state ribaltate e così lo Special One ha applaudito glivenendo ripreso in unche ha ricevuto migliaia di condivisioni sui social. March 19, 2021: ...

Advertising

GoalItalia : Giocava in B con lo Spezia ?? Tripletta all'Atalanta in Champions ?????? Tripletta a Mourinho: Tottenham eliminato d… - GoalItalia : Mourinho e il gesto Special dopo la disfatta in Europa League Applausi alla Dinamo Zagabria nello spogliatoio ?? - DiMarzio : #EuropaLeague, tutti i segreti della #DinamoZagabria che ha eliminato il #Tottenham di #Mourinho - pingioriroberto : RT @DiMarzio: #EuropaLeague, tutti i segreti della #DinamoZagabria che ha eliminato il #Tottenham di #Mourinho - Pupo051 : RT @CriGiudici: Trova le differenze: #Pioli (zero titoli in panchina) risponde ai complimenti di #Solskjaer insultandolo al termine di #Mil… -