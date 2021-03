Mourinho davvero Special One, dopo la sconfitta va a complimentarsi nello spogliatoio della Dinamo (Di venerdì 19 marzo 2021) Gli inglesi perdono 3-0 e dicono addio all’Europa League, Mou: “Nel calcio si vive e si muore e in questo momento siamo morti”. Poi il gran gesto di fair-play Non è solo nei momenti di vittoria che si riconosce un grande allenatore ma anche, e soprattutto nei gesti nei confronti degli avversari. Ne sa qualcosa Josè Mourinho che in carriera ha vinto tanto ma ha anche affrontato momenti al di sotto delle aspettative generali. Come ieri sera quando il suo Tottenham ha perso ai supplementari contro la Dinamo Zagabria e ha detto addio all‘Europa League. sconfitta maturata più che altro sul piano mentale come a detta dello stesso Mourinho:“La Dinamo ha giocato una partita di lacrime e sangue. Dall’altra parte c’era la mia squadra che non sembrava dovesse giocare una sfida importante. I giocatori si ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) Gli inglesi perdono 3-0 e dicono addio all’Europa League, Mou: “Nel calcio si vive e si muore e in questo momento siamo morti”. Poi il gran gesto di fair-play Non è solo nei momenti di vittoria che si riconosce un grande allenatore ma anche, e soprattutto nei gesti nei confronti degli avversari. Ne sa qualcosa Josèche in carriera ha vinto tanto ma ha anche affrontato momenti al di sotto delle aspettative generali. Come ieri sera quando il suo Tottenham ha perso ai supplementari contro laZagabria e ha detto addio all‘Europa League.maturata più che altro sul piano mentale come a detta dello stesso:“Laha giocato una partita di lacrime e sangue. Dall’altra parte c’era la mia squadra che non sembrava dovesse giocare una sfida importante. I giocatori si ...

ZZiliani : Anche questa è classe. Sia che abbia voluto davvero complimentarsi con gli avversari. Sia che abbia voluto far pesa… - gxmonte11 : Comunque per quanto ormai abbia già raggiunto l'apice della sua carriera da allenatore da tempo, Mourinho rimane un… - MeroUomo : #Mourinho è davvero lo special one. - burrito19721 : RT @ZZiliani: Anche questa è classe. Sia che abbia voluto davvero complimentarsi con gli avversari. Sia che abbia voluto far pesare, ancor… - EduardoAmmendo2 : RT @ZZiliani: Anche questa è classe. Sia che abbia voluto davvero complimentarsi con gli avversari. Sia che abbia voluto far pesare, ancor… -