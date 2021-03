Morto Mario Sarzanini | il giornalista storico capo della giudiziaria dell’Ansa sempre in prima linea | dal rapimento Moro a Tangentopoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021), decanoCapitale, èa Roma. Era ricoverato da alcune settimane in una clinica. Avrebbe compiuto 87 anni anni ad aprile. Per oltre 40 anniha lavorato all’Ansa, come, ma non ha smesso di essere presente nella sala stampacittanemmeno dopo il suo pensionamento, continuando a collaborare con le principali testate giornalistiche nazionali.cominciò a lavorare all’Ansa alla redazione di Milano per poi trasferirsi a Roma a metà anni ’60. Scandali, omicidi, storie di mafia e di corruzione: si è occupato dei più importanti ...