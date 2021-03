Morto Angelo Frieri, era direttore del reparto covid dell'ospedale di Ariano Irpino. (Di venerdì 19 marzo 2021) Commozione anche nel mondo della sanità irpina alla notizia della prematura scomparsa del dottore Angelo Frieri. Il reparto Medicina covid dell'ospedale di Ariano Irpino , dove da un anno era ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 19 marzo 2021) Commozione anche nel mondoa sanità irpina alla notiziaa prematura scomparsa del dottore. IlMedicinadi, dove da un anno era ...

Ultime Notizie dalla rete : Morto Angelo Morto Angelo Frieri, era direttore del reparto covid dell'ospedale di Ariano Irpino. Angelo era un lottatore mite, instancabile. Le radici ben piantate nella sua terra alimentavano il suo orgoglio di farne parte e di essere perciò chiamato a dare risposte adeguate e rassicuranti ai ...

È morto Angelo Farisoglio, aveva 72 anni Giornale di Brescia L'Irpinia perde Frieri, il dottore gentile della lotta al Covid Un ulteriore e ultimo gesto d'amore: la donazione degli organi. Anche nel momento del trapasso, Angelo Frieri ha voluto aiutare gli altri. Così come ha fatto per una vita intera.

