Mortal Kombat il film non vedrà la presenza di Johnny Cage? Il produttore spiega perché

Advertising

_IL_DIGA_ : @trattomale @CloudsInClod Sicuramente Street Fighter II, Mortal Kombat e il primo Sonic (parlando di arcade da cabinato nelle sale giochi) - saranolli123 : RT @sbronzyofficial: Ma Ermal Meta non era quello di Mortal Kombat? - MateoAdam7 : @SicarioRojas JSJAJDJAJSJAJAKSJJS aguante el mortal kombat - GianlucaOdinson : Mortal Kombat, il regista: 'Non ero un fan del videogame, ecco perché ho diretto il film' - MangaForevernet : ? Mortal Kombat - si pensa a un universo cinematografico stile Marvel ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Mortal Kombat

Wired.it

Al momento è confermato che EVO includerà Tekken 7 , Street Fighter 5: Champion Edition ,11 Ultimate e Guilty Gear Strive . Nonostante lo sviluppatore aziendale di EVO Mark Julio ...L'ingresso sarà gratuito e la line - up include Tekken 7 , Street Fighter V: Champion Edition ,11 Ultimate e Guilty Gear Strive . Naturalmente, oltre al marchio PlayStation presente in ...Mortal Kombat producer Todd Garner reveals the film was always intended to be rated R to stay honest with the video game source material.Social media users were quick to continue blasting Amber Heard after she received an increase in Justice League screen time.